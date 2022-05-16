رحيل الممثل السوري ناصر وردياني بعد صراع مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الفنان السوري ناصر وردياني اليوم الأحد، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، وقد تم تشييعه في مسقط رأسه بحلب.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنان الراحل، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد ”الصديق الجميلية“ في حلب ظهر اليوم.

وأعلن محمد الوردياني، ابن الراحل في تدوينة على صفحته الشخصية عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله تعالى وحده.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي ناصر وردياني اللهم اغفر له وارحمه”.

وأضاف: “لله ما أعطى ولله ما أخذ و كل شيء عنده بأجل مسمى.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا”.

يذكر ان وردياني من مواليد مدينة حلب السورية، وبدأ مشواره الفني في 1968، وقدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية ومن أبرز أعماله: باب الحارة، بروكار، الحرملك، الإمام، وردة شامية، العراب، دومينو، زوال، الحسن والحسين، أبو جعفر المنصور، إخوة التراب والزير سالم وسيرة آل الجلالي وخان الحرير وغيرها.