روبي ترقص بفستان جريء.. فيديو يحدث ضجّة كبيرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت النجمة المصرية روبي ضجّة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشرت على حسابها في موقع “إنستغرام” صورًا جديدة لها وصفها الجمهور بـ”الجريئة”، حيث ظهرت روبي في الصور بفستان صيفي مُثير أبرز مفاتنها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لروبي خلال إحيائها حفل زفاف وظهرت فيه ترقص بعفوية على أنغام أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كده” بحركات ملفتة بالفستان الضيّق وكانت حديث الجمهور.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع اطلالة روبي ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بروحها المرحة وقدرتها على خلق أجواء ممتعة في حفلاتها تناسب الشباب ومليئة بالحركة والايجابية.

على صعيد آخر، تعيش النجمة المصرية روبي حالة من الانتعاش الفني هذه الفترة، متنوعة ما بين السينما والدراما والموسيقى، حيث أطلت على جمهورها خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “رانيا وسكينة” الذي تشاركت في بطولته مع الفنانة مي عمر.

ويُعرض لها حالياً بدور العرض السينمائية الفيلم الكوميدي “واحد تاني” الذي تلعب من خلاله دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد حلمي، ويتصدر قائمة الإيرادات منذ طرحه ليلة عيد الفطر وحتى يومنا هذا.

وأخيراً كشفت الفنانة المصرية، عن استعدادها لإحياء أول حفل غنائي لها بتونس، في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وكانت روبي قد حققت نجاحاً نهاية العام الماضي، بعد عرض مسلسلها “شقة 6” عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور حوادثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول عقار سكني يلاحظ سكانه وجود أشياء غريبة داخل شقة رقم 6، وشاركها بطولته صلاح عبد الله، أحمد حاتم، ملك قورة، محمود البزاوي، حمزة العيلي، ومن إخراج محمود كامل.