كيف علق صلاح عبدالله على مشهد محمد صلاح مع مؤمن زكريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير صلاح عبدالله، على المشهد الذي جمع بين اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب الأهلي مؤمن زكريا، عقب تتويج ليفربول بكأس الإتحاد الإنجليزي.

وكتب صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "شوف يا مؤمن.. اللي عمله صلاح لـ مؤمن.. ومعاه فريقه الإنجليزي.. رسالة لينا يا عزيزتي ويا عزيزي.. رسالة بعنوان (كيف تكون إنسان) بغض النظر عن الديانة والمكانة".

ليفربول فاز على تشيلسي بركلات الترجيح (6-5) في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحرص صلاح بعد فوزه باللقب على الاحتفال مع مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق الذي تواجد في ملعب المباراة.

ونشر قائد منتخب مصر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهر خلاله مؤمن زكريا على كرسي متحرك وهو يحمل كأس البطولة وسط لاعبي ليفربول.

يذكر أن صلاح عبدالله شارك في دراما رمضان المنقضي 2022 بمسلسلات "دايما عامر" و "مكتوب عليا" و "رانيا وسكينة" و "بابلو".