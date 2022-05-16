كيف علقت حورية فرغلي على ظاهرة "خسوف القمر" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة حورية فرغلي، على ظاهرة "خسوف القمر" .

ونشرت حورية، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الليث الحافي هيظهر مع خسوف القمر.. ساحرة الجنوب".

ويفتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أبوابه للجمهور وهواة الفلك بدءًا من الساعة الرابعة فجر الإثنين 16 مايو، لمتابعة رصد ظاهرة أول خسوف كلي للقمر في 2022 من القبة الشمسية بمقر المعهد بحلوان.

واستعرض المعهد في بيان، توقيت بدء الخسوف ومراحله والأماكن التي يُرى فيها على النحو التالي:

- سيتم رؤية الخسوف جزئيًا في مصر من بدايته في حوالي الساعة الرابعة و27 دقيقة فجرًا وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

- سيُرى الخسوف الجزئي في القاهرة لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.

- أكبر قيمة للخسوف ستكون في مدينة سيوة، ويصل إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

- يتفق توقيت وسط الخسوف الكلي للقمر مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443.

- تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبًا.

- سيُغطي خسوف القمر، ظل الأرض فيه 141.4% تقريبًا من سطح القمر.

وكانت حورية فرغلي، قد شاركت مؤخرا كعضو لجنة تحكيم في بطولة الفروسية للموسم الرياضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ قفز موانع، التي أقيمت في شهر مارس الماضي بملاعب وادي الفروسية للشرطة بالبساتين.

جدير بالذكر أن حورية فرغلي حصلت على لقب بطل الوطن العربي في عام ٢٠٠٣، وفازت ببطولة الإمارات أربع مرات، وأيضا حصلت على المركز الأول في بطولة الفروسية بأنجلترا لأكثر من مرة.