شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان: "الاختيار 3" قدم شهادة موثقة عن الدور الوطنى للجيش المصرى وحرصه على الوئام الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان جمال سليمان عن كواليس مشاركته بمسلسل "الاختيار 3"، إن المسلسل بشكل عام والجزء الثالث بشكل خاص يلقي الضوء علي هذه التحديات، ويقدم شهادة موثقة عن الدور الوطنى للجيش المصرى فى التعامل مع الشعب المصري وحرصه علي الوئام الوطنى، وتحمله المسئولية في دعم الخيارات الوطنية واتخاذ الموقف المناسب في اللحظات الحاسمة.

واضاف جمال سليمان خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى د. عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" علي شاشة الحياة إنه من هذا المنطلق إننى كنت سعيد بالمشاركة في هذا الجزء من مسلسل الاختيار 3، والذي فتح نقاشا كبيرا وواسعا وأظهر الكثير من الحقائق للمصريين.

وتابع سليمان، "أنا شخصيا لدي تقدير عالي للدور الوطني الذي لعبه الجيش المصري وخاصة في السنوات العشر الاخيرة والتي كانت سنوات صعبة وبها تحديات كبيرة وأيضا كان بها خيارات واحتمالات بعضها مدمر ، ومصر مثلها مثل باقي بعض الدول العربية كانت مفتوحة علي احتمالات العنف والحرب الداخلية، لكن الشعب المصري كان يتطلع علي الدوام علي دور المؤسسة العسكرية المصرية لأنه لديه كامل الثقة أنها مؤسسة وطنية وليس لديها اعتبار الا للمصلحة الوطنية حماية مصر والشعب المصرى، وأعتقد إن المؤسسة العسكرية المصرية كانت أمام تحد كبير من جهة كان عليها احترام إرادة الشعب المصرى في ضرورة التغير ومن الجهة الثانية كان لابد ان يكون هذا التغيير أمن يحفظ الدولة والشعب من الحرب الداخلية والمشروعات العابرة للمصلحة الوطنية والإرهاب والفوضى.