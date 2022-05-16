شكرا لقرائتكم خبر عن "البيت بيتى" يجمع مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز فى 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "البيت بيتى" بطولة الفنانان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، عرضه قريبًا على إحدى المنصات العربية، وهو العمل الذى تدور أحداثه في إطار من كوميديا الرعب، وهو العمل الذى يجمع كريم ومصطفى لأول مرة في الدراما، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في 10 حلقات كاملة .

ويجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية كراكيري وهو شخص فقير يعمل كسائق تاكسي، بينما يجسد مصطفى خاطر شخصية شاب ثري يتورط في العيش بالقصر مع "كراكيري" وتحدث بينهما مواقف عدة، والمسلسل يمكن تصنيفه باعتباره يحمل إثارة وتشويق ومتعة ورعب، أما ميرنا جميل فتجسد شخصية أحلام زوجة كراكيري.

مسلسل "البيت بيتى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، مى القاضي، ميرنا جميل، سامى مغاورى، ومن إخراج خالد مرعى وينتمي لنوعية الأعمال القصيرة حيث تدور قصته في 10 حلقات، ومن المقرر أن يكون تواجد لضيوف شرف من النجوم .