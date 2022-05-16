شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يفوز بجائزة Top Billboard Global والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النجم إيد شيران بجائزة Top Billboard Global، وذلك بحفل جوائز البيلبورد 2022، فيما فاز فريق Rolling Stones بجائزة أفضل جولة غنائية عن جولة No Filter Tour.

فيما فاز ذا ويكند بجائزة BET لأفضل فنان R & B وفازت جائزة BET لأفضل فنانة R & B دوجا كات، بينما نالت جائزة أفضل فنانة صاعدة، الفنانة أوليفيا رودريغو.

وكان نجم البوب البريطاني إيد شيران قد ربح معركته القضائية مؤخرا، حيث برأته المحكمة العليا في لندن من السرقة الأدبية في أغنيته الشهيرة " Shape of you"، في قرار ردت فيه طلب كاتبي وملحني أغنيات ادعيا عليه بهذه التهمة.

واعتبرت المحكمة أن شيران (31 عاما) لم يلجأ لا عمدا ولا سهوا إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو "أوه واي" لاستخدامه في أغنيته "Shape of you" التي حققت نجاحا عالميا وكانت الأكثر مبيعا في العالم سنة 2017 وبلغ عدد المستمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة سبوتيفاي وعدد مشاهديها على يوتيوب 6 مليارات.

ونفى إيد شيران والمؤلفان الشريكان معه ستيفن ماكوتشن وجون مكديد هذه الاتهامات، وقد تقدموا في مايو 2018 بمراجعة إلى المحكمة العليا لكي تصدر قرارا بعدم وجود انتهاك لحقوق الطبع والنشر، حسبما صرح مقع الديلي ميل.

وكان المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي إيد شيران قد فاز بجائزة أفضل فنان وأفضل أغنية عن أغنية "Bad Habits"، فيما حصد نجوم فرقة البوب الكورية بي.تي.إس أربع جوائز في حفل mtv الموسيقي الأوروبي الذي أقيم بالعاصمة المجرية بودابست مستأنفًا الحضور بشكل شخصي، بعد نسخته الافتراضية في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.