شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يفوز بجائزة بيلبورد لأفضل فريق وأعلى مبيعات لأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق BTS بعدد من الجوائز بحفل Billboard Music Awards 2022، حيث نال جائزة بيلبورد الموسيقية لأفضل فريق وجائزة Top Song Sales Artist، ونالت أغنية الفريق Butter جائزة Top Selling Song.

وكان حطم الفريق الكوري الشهيرBTS، رقمًا قياسيًا في نسبة مشاهدات أغنيته الجديدة باللغة الإنجليزية "Butter"، حيث تخطت 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وفقًا لما ذكره موقع variety، واستمرت الأرقام فى الزيادة بوصولها لأكثر من 205 ملايين خلال 4 أفلام فقط.

وكانت فرقة BTS قد حققت الرقم القياسى السابق بأغنيتها المنفردة لعام 2020 Dynamite، وهى الأولى باللغة الإنجليزية بالكامل بلغ الفيديو 101.1 مليون فى أول 24 ساعة، وفقًا لأرقام يوتيوب الرسمية، رغم أن عداد المشاهدات العامة بلغ 98.3 مليون، واحتفظت BTS بالعديد من الأرقام القياسية لمشاهدتها على مدار 24 ساعة فى الماضى، مثل فيلم Boy With Luv الذى ظهر فيه Halsey فى أبريل 2019، والذى حصد 74.6 مليون مشاهدة فى أول يوم له.

أدى فريق "BTS" أغنية "Butter" لأول مرة خلال حفل توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2021.