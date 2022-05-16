شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يستحوذ على جوائز Billboard Music Awards الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النجم دريك بعدد من جوائز Billboard Music Awards، حيث نال جائزة أفضل فنان، إضافة إلى جائزة بيلبورد الموسيقية لأفضل مغنٍّ وجائزة أفضل فنان راب وجائزة أفضل مغني راب ذكر.

النجم العالمى دريك استطاع أن يحقق إنجازا جديدا فى عالم صناعة الموسيقى والغناء، فقد سيطر النجم الشهير دريك البالغ من العمر (34 عاما) على المراكز الثلاثة الأولى بقائمة "Billboard Hot 100" وبذلك يصبح دريك أول نجم على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز التاريخى.

وسبق أن حقق النجم العالمى دريك، إنجازا حيث أصبح أول فنان على الإطلاق يتجاوز 50 مليار تدفق مُجمع على "Spotify" وهى خدمة بث موسيقية رقمية تتيح الوصول إلى ملايين الأغانى، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة، أبرزها "ام ان أى".

يعد مغنى الراب الشهير واحد من أهم وأشهر النجوم الذين لهم بصمة مميزة فى خدمة البث المباشر، حيث حصدت أغنيته "God’s Plan" لعام 2018 وحدها 1.67 مليار تدفق وهو رقم ضخم جدا بالمقارنة بعدد من أهم نجوم الغناء فى العالم.

فقد أعلن "Chart Data" موقع بيانات الرسم البيانى أن دريك قد تجاوز 50 مليارا من التدفقات المجمعة على Spotify وهو إنجاز جديد ومذهل حاول الكثير من نجوم الغناء تحقيقه، لكن شعبية دريك وقدرته المذهلة على خطف الأنظار كان السبب الرئيسى لهذا الإنجاز.