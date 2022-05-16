شكرا لقرائتكم خبر عن "ياما تحت الوشوش الطيبة قلوب عفشة" أبرز مقولات محمود البزاوى في جزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت قناة ON تبث العرض الثانى لمسلسل "جزيرة غمام" الذى عرض في شهر رمضان المنصرم، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين وأحمد أمين، وإخراج حسني المنباوى، تأليف عبد الرحيم كمال، حيث يعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء.

وخلال أحداث المسلسل، نجد الفنان محمود البزاوى، يجسد أحد أفضل أدواره الشريرة على الاطلاق، إذ يجسد شخصية "البطلان" وهو الشخص الشرير في جزيرة غمام، والذى يعمل مع الحاج عجمى – رياض الخولى في الجزيرة، ويقدم على كل الشرور مع أهل الجزيرة، فيغتصب الحقوق ويشارك في القتل وغيرها من الشرور التي يفعلها البشر، ولكن يتميز محمود البزاوى ببعض المقولاتا في المسلسل، ونرصد ابرزها وهى "ياما تحت الوشوش الطيبة قلوب عفشة"، لما يالجوع يقرص الناس ما يبقاش غير بيت البطلان".

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.