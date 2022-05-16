لاميتا فرنجية بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور بصحبة ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة كلاسكية أنيقة، داخل إحدى الحدائق بصحبة ابنها "جاستن"، وعلقت قائلة: "صباح الخير".

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إنتِ الجمال والطاقة الإيجابية"، و"يسعد صباحك"، و"أحلى قمر" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام" والذي عرض عام 2014، وهو من بطولة: راندا البحيري، رحاب الجمل، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.