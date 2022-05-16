حدث بالفن| تطورات حالة أنغام وحذف صوت إيمان العاصي من أغنية وتفاصيل مكالمة عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بتطورات حالة أنغام، وحذف صوت إيمان العاصي من أغنية فيلم "فارس"، ونجوم الفن يسخرون من شائعة "نوم أبو الهول"، وتفاصيل مكالمة عادل إمام لإبنة سعيد صالح، ونجمات لبنان تشاركن في الانتخابات، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

آخر تطورات حالة أنغام الصحية بعد خضوعها لتدخل جراحي (خاص)

أكد مصدر مقرب من المطربة أنغام، أن حالتها الصحية تتحسن، بعد إجرائها، السبت 14 مايو، جراحة في الكتف وأخرى في رسغ اليد.. (التفاصيل من هنا)

رد مفاجئ من أسماء جلال على سؤال "إيه دينك؟"

ردت الفنانة أسماء جلال، على أسئلة متابعيها عبر موقع "إنستجرام".. (التفاصيل من هنا)

"بسبب حرف الراء".. تعرف على الخلاف الذي نشب بين إنعام محمد علي وفاتن حمامة

في 15 مايو 1938، ولدت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والتي تعتبر من رائدات الدراما التليفزيونية، إذ قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالا خالدة، منها: (أم كلثوم، قاسم أمين، هي والمستحيل).. (التفاصيل من هنا)

بعد إثارتها الجدل.. لماذا تم حذف صوت إيمان العاصي من أغنية فيلم "فارس"؟ (خاص)

أثارت الفنانة إيمان العاصي، جدلا واسعا بعد تبرؤها من الأغنية الدعائية لفيلم "فارس"، والتي طرحتها الشركة المنتجة، عبر موقع يوتيوب، وهي بعنوان "أنا تمام"، وحملت اسم الفنانة بمشاركة مطرب الراب شاهين.. (التفاصيل من هنا)

ماذا حدث في كواليس ألبوم تامر حسني؟ (خاص)

يخوض الفنان تامر حسني، تجربة التعاون للمرة الأولى مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، في ألبومه المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.. (التفاصيل من هنا)

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "وش وضهر"

كشف الفنان إياد نصار، البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد "وش وضهر"، المقرر عرضه قريبا على منصة "شاهد".. (التفاصيل من هنا)

نجوم الفن يسخرون من شائعة "نوم أبو الهول": "أنت نمت يا زميلي؟"

سخر عدد من نجوم الفن، من شائعة "نوم أبو الهول" والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى البعض أن التمثال ظهر "مغمض العينين" وفقا لصور التقطت له مؤخرا، وهو الأمر الذي نفته مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار.. (التفاصيل من هنا)

هند سعيد صالح تكشف تفاصيل مكالمة عادل إمام: "أبويا وطلبني أزوره"

كشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، تفاصيل مكالمة الزعيم عادل إمام لها مؤخرا، قائلة: "أنا صديقة شخصية لمرات رامي إمام منذ أيام المدرسة ودائمين الاتصال ببعض، وأنا شفت رقمها عندي كشيء طبيعي فرديت، وفجأة لقيتها بتقولي خدي كلمي وفوجئت بالزعيم عادل إمام".. (التفاصيل من هنا)

أول صورة لأنغام من المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية، السبت 14 مايو.. (التفاصيل من هنا)

بالتصويت والأغاني.. نجمات لبنان تشاركن في الانتخابات

حرصت نجمات لبنان على تشجيع جمهورهن على المشاركة في الانتخابات اللبنانية التي انطلقت، الأحد، ونشرن صورًا أثناء تواجدهن للتصويت، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طلبن من الشعب اللبناني المشاركة لإحداث التغيير في أحوال البلاد إلى الأفضل، ومن بين النجمات.. (التفاصيل من هنا)