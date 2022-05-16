حمدي الميرغني يستعين بـ"العترة" للسخرية من "مستريح أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعان الفنان حمدي الميرغني، بصديقه الفنان مصطفى غريب المعروف بـ"العترة" الشخصية التي قدمها في مسلسل "الكبير أوي 6"، للسخرية من "مستريح أسوان".

ونشر "الميرغني" صورة تجمعه مع العترة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مستريح المزاريطة أثناء نصبه على العترة".

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على عبدالطاهر الحصاوي الشهير بـ"الحصاوي" - مستريح أسوان، في الجيزة بعد هروبه من قرية الشرفا بمدينة إدفو في أسوان واستيلائه على أموال الأهالي بزعم توظيفها في تجارة السيارات.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم مالك معرض السيارات بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته 16 سبيكة ذهبية وزنت 10.500 كيلوجرام، ومبلع مالي، وتم ضبط والده وعدد من معاونيه.

كان مركز شرطة إدفو تلقى عشرات البلاغات، ضد "الحصاوى" بعد أنباء هروبه واستيلاءه على ملايين الجنيهات، بعد تعامله مع ضحاياه فى تجارة المواشى والسيارات والأموال.

الجدير بالذكر أن الحصاوي يعد رابع محتال في مدينة ادفو ، خلال فترة وجيزة يسلك نفس الطريقة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 منهم متهمين بالنصب على المواطنين بمبالغ بلغت نصف مليار جنيه، وجرى التحقيق معهم وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.