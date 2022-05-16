"باقي يومين".. منة فضالي تروج لفيلم "فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة منة فضالي، لفيلمها الجديد "فارس" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "منة" فيديو ترويجي للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "باقي يومين على الفيلم ميعادنا يوم ١٨/٥ في جميع دور العرض".

وتابعت: "دعواتكم يا رب وإن شاء الله الفيلم يعجبكم، ومبروك لكل فريق العمل من نجوم وإخراج وإنتاج وتصوير وكل ما كان وراء الكاميرا، شكرا".

منة فضالي تجسد خلال الفيلم سيدة تدعى "مها"، ويشارك في بطولة العمل: أحمد زاهر، حسين فهمي، أحمد صفوت، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.