رانيا محمود ياسين تدعو جمهورها لصلاة "الخسوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها، لأداء صلاة الخسوف الليلة.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "اليوم خسوف للقمر بتوقيت مصر الساعة الخامسة من صباح الإثنين، صلوا ركعتين وهي سنة مؤكدة، وأكثروا الدعاء والبركة لكم ولأحبابكم".

وتابعت: "طاقة هذه الليلة مليئة بالطاقات الروحانية من رب العالمين، أكثروا الدعاء واللي دراسين علوم الطاقة الحيوية، عارفين كويس هيعملوا إيه طبعا أتمنى لكم ليلة مليئة بالخير والبركة استجابة لدعائكم".

من ناحية أخرى شاركت رانيا محمود ياسين في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "انحراف"، وهو من بطولة: روجينا، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صفوت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.