شريف منير يتفاعل مع جمهوره احتفالا بعيد ميلاده الـ 63

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان شريف منير، أمس الأحد 14 مايو، بعيد ميلاده الـ 63، إذ أنه من مواليد 1959.

وكتب شريف، عبر حسابه على إنستجرام: "جاتلي رسائل جميلة فرحتني جدا، وكان نفسي أرد عليكم كلكم، وكل سنة وأنتم طيبين".

شريف منير متزوج من الفنانة لورا عماد، وأنجب منها ابنتيه "فريدة وكاميليا"، وقال عنها إنها كانت تخدم زوجته الأولى "ناهد" أثناء مرضها بـ"سرطان القولون" والذي تسبب في وفاتها، وإنه يقدر لها هذا الموقف بشدة، وكذلك ابنيه "فؤاد وأسما" من زوجته الراحلة.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير، مسلسل "إجازة مفتوحة" وشاركه البطولة النجوم: لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، وهشام إسماعيل وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد محمود أبو زيد.