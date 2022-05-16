طرح البوستر الرسمي لمسلسل "وش وضهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان إياد نصار، البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد "وش وضهر"، المقرر عرضه قريبا على منصة "شاهد".

ونشر "إياد" البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "البوستر الرسمي.. وش وضهر.. قريبا على شاهد".

مسلسل "وش وضهر" بطولة إياد نصار ومحسن منصور وريهام عبدالغفور وثراء جبيل وإسلام إبراهيم، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبدالله، وإخراج مريم أبو عوف.

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.