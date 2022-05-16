حكيم للراحل الشيخ خليفة بن زايد: "مواقفك وحبك لمصر ستظل دائما في ذاكرتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان حكيم، رسالة للشيخ خليفة بن زايد، الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا، وتولى الرئاسة خلفا له الشيخ محمد بن زايد.

وكتب حكيم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "لن ننساك سمو الشيخ خليفة بن زايد.. مواقفك وحبك لمصر ستظل دائما في ذاكرتنا.. الله يرحمك ويدخلك الجنة".

وأضاف: "ربنا يسدد خطى سمو الشيخ محمد بن زايد في قيادة دولة الإمارات لمزيد من الرقي والتقدم والإزدهار".

وكانت وكالة أنباء الإمارات، قد أعلنت وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الجمعة الماضية.

وأعلنت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" لمدة 40 يوماً اعتباراً من هذا اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

يذكر أن، المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الأمارات، انتخب بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).