“سلامتك يا قلب أختك”.. أحلام تدعم أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

في رسالة محبة، حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على التعبير عن حبها للنجمة المصرية أنغام التي تعرضت لوعكة صحية أجبرتها على إجراء عمليتين جراحيتين خلال الساعات الماضية.

ونشرت أحلام صورة للفنانة أنغام، وهي ترقد على سرير المرض، عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: “سلامتك يا قلب أختك إن شاء الله ما تشوفين إلا الخير والفرح والسرور.. بحبك”.

وكانت أنغام تعرضت لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، إذ أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف.

وفى نفس التوقيت أجرت أيضًا جراحة في رسغ اليد، بسبب مشاكل فى أوتار اليد، وهى الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بتجربة نقاهة لمدة 6 أسابيع تضطر خلالهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

يذكر أن النجمة أنغام طرحت منذ أسبوع أحدث أغانيها “لوحة باهتة” عبر موقع يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.