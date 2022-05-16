رسميا.. سواريز يرحل عن أتلتيكو مدريد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الاحد، رحيل مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز نهاية الموسم الحالي.

وقال نادي أتلتيكو مدريد، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عقب نهاية المواجهة ضد إشبيلية، مساء اليوم، سنقوم بتوديع سواريز في ملعب واندا ميتروبوليتانو”.

وأضاف: “سنقوم بهذا الوداع الخاص لسواريز حيث أن عقده مع الفريق ينتهي في 30 يونيو المقبل”.

وخاض المهاجم القناص لويس سواريز بقميص فريق أتلتيكو مدريد 81 مباراة سجل فيها 34 هدفاً، وهو الذي بدأ رحلته في عام 2020 وأنهاها في عام 2021، وحقق مع الروخيلانكوس لقباً وحيداً في منافسات الدوري الإسباني، وهو اللقب الذي ساهم في تحقيقه في موسم 2020-2021.

في وقت لم يُحدد سواريز خياره في وقت سابق وإلى أين سيذهب بعد نهاية رحلته مع أتلتيكو مدريد، ولا يبدو أنه سيلعب في الدوري الأميركي، إذ ذكرت بعض وسائل الإعلام الإسبانية مثل ماركا أنه يُفضل اللعب مع فريق أوروبي بعد الرحيل ولا يُفضل الانتقال إلى أميركا.

فهل يُفكر فريق أوروبي في التعاقد مع المهاجم لويس سواريز بعد رحيله عن أتلتيكو، أم أن اللاعب سيجد صعوبة كبيرة للبقاء في الدوريات الأوروبية والمنافسة على أعلى مستوى، وبالتالي سيعتمد ربما سواريز على إنقاذ من فريق أوروبي كبير.

وكان سواريز قد انضم لبرشلونة عام 2014 قادماً من ليفربول، حيث فاز في كتالونيا بـ 13 لقباً، منها دوري أبطال أوروبا (2015) ولقب الدوري المحلي أربع مرات أعوام 2015 و2016 و2018 و2019.

وترك سواريز برشلونة وهو ثالث أفضل هداف في تاريخه مع 198 هدفاً، خلف سيزار رودريغيس (232) والنجم المطلق والهداف ليونيل ميسي (634).

وجاء انتقال سواريز الى القطب الثاني للعاصمة بعد فشل انضمامه إلى يوفنتوس.