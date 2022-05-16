تكريم جديد للراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال عن تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، في دورة هذا العام التي تحمل شعار “سبعون عامًا من العطاء”، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان، والمقرر إقامته يوم الجمعة 20 أيار (مايو) الجاري، على أن تتسلم التكريم ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم.

كما سيتم خلال الحفل منح جائزة التميّز الإعلامي للإعلامية درية شرف الدين، لاعتبارها من رواد العمل الإعلامي بالتلفزيون المصري، ولدورها القيادي المشهود له في جميع المناصب التي تولتها، ولمكانتها في قلوب المشاهدين بمصر والوطن العربي، ولقدرتها المتميّزة على إنارة العقول وتشكيل الوجدان بما قدّمته من برامج تثقيفية وتنويرية.

أما عن تكريمات الدورة السبعين، والتي سيتم منحها خلال حفل افتتاح المهرجان، فقررت اللجنة العُليا للمهرجان منح الجوائز التالية: جائزة الريادة السينمائية للفنانة سميرة أحمد، جائزة المركز الخاصة للفنانة إلهام شاهين، جائزة فريد المزاوي للمخرج مجدي أحمد علي، جائزة الأب يوسف مظلوم: للفنان محمد صبحي، جائزة الإبداع الدرامي للفنان أحمد عبد العزيز، جائزة الإبداع الفني للفنان هاني شاكر.