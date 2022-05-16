شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومستشار ملك البحرين وسفيرها يشهدون أفراح القبة بالمسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ليلة تحمل الرقم 150 شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونبيل الحُمر مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، وهشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة العرض المسرحي أفراح القبة، وذلك على المسرح العائم بالمنيل وبحضور الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، وعدد من مديري الفرق التابعة لبيت المسرح .

قالت عبد الدايم، إن أفراح القبة أحد العروض المميزة لمسرح الدولة والتى شهدت نجاحا ضخما على مدار 150 ليلة عرض تلقى خلالها الجمهور العديد من الرسائل الايجابية الهادفة الى تنمية الوعى والإدراك، وأضافت أنه مستلهم عن قصة لأديب نوبل المصرى العالمى نجيب محفوظ ناقش خلالها عددا من القضايا الاجتماعية، وأشادت بصناع العرض ونجومه من الشباب الواعدين والذين حققوا تكاملا إبداعيا فى جميع العناصر الفنية، ووجهت باستئناف تقديمه خلال الفترة المقبلة موضحة أن الأعمال الجادة التى تقدمها مسارح الدولة تسهم في إعادة تشكيل الوجدان وبناء الشخصية .

عرض أفراح القبة من إنتاج فرقة مسرح الشباب وبطولة كل من أحمد يسري ، سمر علام ، ياسمين وافي ، فاطمة عادل ، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل ، عبد المنعم رياض ، محمد عبد القادر ، جيهان أنور ، أحمد رمضان ، مينا نادر ، جورج أشرف ، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله ، أحمد عباس ، باسم سليمان ، مارتينا رؤوف ، حسام علاء ، هدير طارق ، تأليف نجيب محفوظ ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف ، تصميم حركي مناضل عنتر ، التأليف الموسيقي أحمد نبيل ، مكياج أماني حافظ.

وتدور أحداثه حول فرقة ‏مسرحية يكتشف أعضاؤها أن الأحداث تتناول شخصياتهم الحقيقية، وأن المؤلف يعرض ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقافها لكن صاحب الفرقة يُصر على استكمال العمل فيجدون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في لعب أدوارهم الحقيقية.































