شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الأمريكية آمون ستار مع جثمان ومقتنيات توت عنخ آمون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت المطربة الأمريكية آمون ستار، جلسة تصوير جديدة مع جثمان ومقتنيات الملك الفرعوني توت عنخ آمون، في أحدث ظهور لها، ضمن حملة للترويج للسياحة الفرعونية في الخارج، حيث إنها تعد من أكثر المهتمين بالتاريخ الفرعوني، وهو ما دفعها لتغيير اسمها إلى "آمون ستار".

وظهرت المطربة الأمريكية في الصور التي التقطتها مع جثمان توت عنخ أمون ومقتنياته وهي ترتدي بعض الأساور والإكسسوارات الذهبية المستوحاة من الحضارة الفرعونية لتواكب جلسة التصوير.

وتتعاون آمون ستار لأول مرة مع الموزع الموسيقى دى جى ياسر الحريرى فى تقديم 7 أغنيات مختلفة على طريقة الريميكس، يعيد خلالها الحريرى توزيع أشهر أغنياتها على طريقته الخاصة، مع تقديم آمون ستار للجمهور المصرى عبر سلسلة حفلات غنائية فى أنحاء الساحل الشمالى.

وتأتى جولة الحفلات الحية بعد تبنيها حملة لتشجيع السياحة المصرية عبر كليباتها المصورة، التى حرصت على تصويرها فى أشهر الأماكن السياحية والتاريخية فى مصر مثل الأهرامات ومعبد آمون بجانب قصر شامبليون والهرم الأسود وقصر البارون.

وحرصت آمون على إطلاق كافة أغنيات ألبومها الغنائى الجديد بشكل كليبات مصورة، يتم تصويرها فى إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، حيث بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورا بقصر شامبليون فى وسط البلد، وصولا لتصوير كليب داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود فى دهشور.