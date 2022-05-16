شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة بدأت تعود لطبيعتها.. بالدوين وزوجته فى نزهة مع أبنائهما بشوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل اليك بالدوين بصحبة زوجته وأبنائه الاثنين منها، أثناء نزهة لهما سويًا في مدينة نيويورك، وفقًا لتقرير نشره موقع الديلي ميل أكد فيه أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها بالنسبة بالدوين بعد الأزمات الذى عاشها خلال الفترة الماضية، إثر الرصاصة التي أطلقها خطأ وتسببت في أحد أفراد طاقم فيلمه الأخير في حادثة تسببت في هلع كبير للمحيطين بسبب غرابتها.



اليك بالدوين وزوجته

وكانت هيلاريا بالدوين كشفت مؤخرًا عن حملها بطفلها السابع من زوجها الممثل العالمي أليك بالدوين، بعد أشهر فقط من تورط الممثل في مأساة مدمرة عندما قتل بطريق الخطأ أحد أفراد الطاقم في موقع تصوير فيلمه Rust.



بالدوين وزوجته

وحسب الديلي ميل شاركت هيلاريا بالدوين البالغة من العمر 38 عامًا خبر حملها على حساب Instagram الخاص بها، حيث نشرت مقطع فيديو لها وأليك، 63 عامًا، وهما يلعبان مع أطفالهما الستة بعد مشاركة أخبارهم السعيدة.

وكانت قد رفعت أسرة مديرة تصوير فيلم "راست Rust" التي قُتلت أثناء التصوير دعوى قضائية على نجم هوليوود الممثل أليك بالدوين وآخرين، واتهمتهم بتجاهل عدد من معايير السلامة الخاصة بالعمل في مواقع تصوير الأفلام.

وتم رفع الدعوى المدنية في مقاطعة (سانتا في) بولاية نيو مكسيكو، نيابة عن ماثيو هتشينز زوج المصورة السينمائية الراحلة هالينا هتشينز وابنهما البالغ من العمر تسع سنوات.