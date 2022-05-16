شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجي: أحمد حلمى فى فيلم "واحد تاني" كان مفاجأة بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد التاجي عن سعادته بالمشاركة في فيلم "واحد تانى" الذى تصدر شباك تذاكر موسم عيد الفطر بأكثر من 40 مليون جنيه، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365" مبسوط بنجاح العمل الذى أتعاون فيه للمرة الأولى مع نجم كبير بحجم أحمد حلمى.

وأضاف أحب أعمال أحمد حلمى لأنه يتميز بخفة دم وكواليسه كانت ممتعة للغاية وكان مفاجأة بالسبة لى، مشيرًا إلى أن مخرج العمل محمد شاكر خضير واحد من الأسباب التي حمستنى للمشاركة في هذا الفيلم، لأنه مخرج موهوب ويحرص على ظهور الممثل في افضل صورة .

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى عرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.