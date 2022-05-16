شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة جونى ديب تكشف جانبًا جديدًا من شخصية أمبر هيرد وشغفها بالشجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن قضية جونى ديب، وأمبر هيرد، المثيرة للجدل تحمل المزيد من الأسرار التى قد تكشف في المستقبل القريب بعض الحقائق غير المتوقعة، فحسب ما نشر موقع pagesix، يعتقد أحد أقرب أصدقاء جونى ديب، أن كل ما تفعله أمبر هيرد، هو عرض اجتماعى تعزم من خلال تدمير النجم الهوليوودى.

جينا ديوترز، زوجة شريك جونى ديب فى العمل منذ فترة طويلة، ومساعده ستيفن ديوترز - التى كان لها مقعد فى الصف الأول أثناء حفل زواج الممثل الشهير من أمبر هيرد - تزعم أن جونى، هو الضحية الحقيقية وسط معركته القانونية المستمرة، ففى مقابلتها الوحيدة منذ أن أُجبرت على التنحى عن منصة الشهود، أخبرت ديوترز، pagesix، حصريًا، أنها تعتقد أن هيرد تزدهر بعمل الدراما من حولها.



صديقة جوني ديب تكشف أسرار عن أمبر هيرد

وقالت إنها تتذكر سؤال أمبر هيرد لها فى يوم الزفاف، عندما قالت لها، "هل تشاجرتى أنت وستيفن يومًا؟.. وهل تستمتعى بذلك؟"، وأضافت جينا "أعتقد أن هناك جزءًا من أمبر، يرى أن الشجار هو الشغف، فـ أمبر تحب وضع شرارات وألعاب نارية فى العلاقة، كما أنها شخص معتاد دائمًا على الحصول على ما تريد، كما أنها مؤهلة تمامًا لذلك".

على جانب آخر، يشار إلى أن الممثل الكوميدى العالمى كريس روك، هاجم - في وقت سابق - الممثلة العالمية أمبر هيرد، بعد أن كشفت محاكمة التشهير ضد زوجها السابق النجم العالمى جونى ديب، أنها اعترفت سابقًا بالتغوط فى السرير الذى تشاركته مرة واحدة مع زوجها السابق.

وحسب موقع foxnews، ناقش "روك" خلال عرض كوميدى فى لندن، "القواعد الجديدة" عندما يتعلق الأمر بالجنس اللطيف وخاطب المحكمة، مشددًا على أهمية تصديق جميع النساء باستثناء "هيرد"، وقال روك: "صدقوا جميع النساء، صدقوا كل النساء.. ما عدا أمبر هيرد".