شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون موموا بصدد الإعلان عن قصة حب جديدة بعد انفصاله عن زوجته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع People عن إمكانية دخول الممثل جيسون موموا في قصة حب جديدة مع الممثلة والمغنية المكسيكية إيزا جونزاليس، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انفصل موموا عن حبيبته وزوجته السابقة ليزا بونيت الذى ارتبط بها طوال 16 عاما وانجب منها طفلين.



جيسون موموا فى صورة مع محبوبته الجديدة

جدير بالذكر أن آخر اعمال جيسون موموا هو مشاركته فى فيلم Dune من إنتاج شركتى Warner Bros وLegendary Pictures

ويشارك فى الفيلم عدد من النجوم منهم تيموثى شالاميت فى دور بول أتريديس، وزنديا، الفيلم يستند إلى رواية عام 1965 التى كتبها فرانك هربرت.

وكان أعلن النجم جيسون موموا بطل فيلم Aquaman إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليا للعزل في منزله في المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.