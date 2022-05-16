شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يتصدر شباك تذاكر السعودية بفيلم "واحد تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي مبيعات تذاكر السينما في المملكة العربية السعودية، طبقًا لما نشره حساب "السينما السعودية" على تويتر التابع للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة، حيث نال الفيلم المركز الأول في شباك التذاكر متصدرًا الأفلام الأمريكية والمصرية خلال الأسبوع الحالي خلال الفترة من 5-11 مايو الجارى.

ويأتي هذا بعد تصدر الفيلم لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي في مصر، حيث انطلق الفيلم يوم 2 مايو ليتصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وتصل إيراداته إلى 40 مليون جنيه خلال 14 يوم فقط، ويستمر عرض الفيلم بنجاح في الإمارات، الكويت، لبنان، الأردن، العراق، عمان، البحرين وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.



