شكرا لقرائتكم خبر عن فارس قُدس مخرج "شمس المعارف": مستقبل الأفلام واعد وهناك شغف بالسينما السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج فارس قُدس، مخرج فيلم "شمس المعارف" السعودي، لـ"الخليج 365" خلال فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية، إنه سعيد جدًا بخبر عرض الفيلم في المهرجان، واختيار السينما السعودية ضيف شرف.

وأوضح فارس قُدس، أن فيلم "شمس المعارف" اختير من ضمن 5 أفلام سعودية ليعرض ضمن برنامج المهرجان، وهو أمر شكل له مفاجآة لأن الفيلم تجاري وبعيد عن طبيعة الأفلام التي تعرض في مهرجانات سينمائية، ولأن القصة مرتبطة أكثر بالسعودية وتحديدا جدة.

وأكمل فارس قُدس، أن الفيلم لاقي نجاح كبير وقت عرضه رغم تفشي فيروس كورونا وقتها، وتفاجئ بردود أفعال الجمهور في مهرجان مالمو، لأن القصة إنسانية ومرتبطة بشكل كبير بأهل السعودية وبالتالي تفهم الجمهور بالمهرجان للفيلم أمر أسعده للغاية.

وأضاف فارس قُدس، أن هيئة الأفلام السعودية دعمته بشكل كبير علي المستوى المادي والمعنوي، وأشار فارس أن مستقبل الأفلام في السعودية مستقبل واعد وهناك شغف بالسينما السعودية، مؤكدا أنه يعمل حاليا علي فيلم طويل في مرحلة الكتابة.

فيلم "شمس المعارف" من إخراج فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

تدور الأحداث في عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتماً بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته، وينضم إليه صديقه المقرّب معن (إسماعيل الحسن)، والصديق الذي كان عدواً إبراهيم (أحمد صدّام)، والمدرّس عُرابي (صهيب قُدس)؛ يجمعهم عالم الإنترنت وما يوفره من إمكانيات ومساحة للحرية والإبداع حتى يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب دون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يوافقهم عليها المحيطون بهم، خصوصاً وأنها ستضع مستقبلهم في خطر!

حصل "شمس المعارف" على دعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال منحة صندوق "تمهيد" بقيمة 500 ألف دولار، وهي جائزة تمنح مرة واحدة للمواهب السعودية الجديدة الواعدة.



فيلم شمس المعارف



فيلم شمس المعارف



فيلم شمس المعارف



فيلم شمس المعارف



فيلم شمس المعارف



فيلم شمس المعارف