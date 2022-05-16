شكرا لقرائتكم خبر عن الأخوان ياسر ومعن بن عبد الرحمن: مشاركة "جنون" بمالمو فخر وندرس تقديم جزء ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأخوان ياسر ومعن بن عبد الرحمن مخرجا الفيلم السعودي، "جنون" لـ الخليج 365، خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية، إن مشاركة فيلم "جنون" في المهرجان، تجربة فريدة، وأكدا أن هيئة أفلام السعودية دعمتهما كثيرًا بداية من إرسالهما لتعلم فنون السينما في أمريكا إلى مساعدتهم في تصوير العمل، مؤكدين أنه فخر أن يشاهد جمهور المهرجان الأفلام السعودية في مالمو.

وأكد الأخوان ياسر ومعن أن ردود الأفعال التي وصلت لهما كانت جيدة ولاقى تشجيع كبير من النقاد والسينمائيين المشاركين في المهرجان، وأشارا ياسر ومعن إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الرعب وهي سينما جديدة علي السعودية وأن هناك الكثير من أنواع السينما لم تقدمها السينما السعودية وبالتالي هما متحمسان لتقديم أنواع مختلفة من السينما.

وأكمل الأخوان، أن تصوير الفيلم كان في كاليفورنيا بأمريكا وطاقم العمل أغلبهم سعوديين وعرب إضافة إلى بعض الأمريكان، وأن تجارب أداء كانت من خلال برنامج زووم، حيث تعطل تصوير العمل لفترة بسبب فيروس كورونا، ولكن تلك الفترة سمحت بالعمل علي الفيلم بشكل أفضل.

وعن عرض الفيلم في السينمات، قال الأخوان ياسر ومعن إن فيلم جنون سيطرح في عيد الأضحى بالسعودية، ثم بعد ذلك سيعرض في باقي الدول العربية، وأكدا الثنائي أنهما يدرسان تقديم جزء جديد من الفيلم.