شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل نجوى كرم وعبد الله الرويشد بموسم جدة لإشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر موسم جدة تأجيل حفل المطربة نجوى كرم والمطرب عبد الله الرويشد الذى كان من المقرر إحياؤه يوم 20 مايو الجارى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم، أحيت حفلاً غنائيًا، في إسطنبول بتركيا خلال أيام عيد الفطر المبارك، وقدمت نجوى كرم خلال الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا"، كما تهدي الجمهور الإماراتي أغنية "زايد مجدها"، والعرض الحي الأول لآخر أغنياتها "ساخر قلوب"، في حين يمتع ناصيف زيتون الحضور بأغنيات "تكة" و"فارقوني" وآخر أغنياته "طول اليوم".

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم قالت فى أول تعليق لها على إجرائها عملية تجميل جديدة، إن الإجابة ليست مهمة، ولكن المهم النتيجة التي تظهر للجمهور عبر جلسات التصوير وأعمالها الفنية، وأشارت إلى رغبتها الدائمة في الظهور كل مرة أحلى من المرة السابقة.

وحول نجاحاتها بالعام الماضى، قالت نجوى كرم: "إن كل الذى قدمته كان ضمن التخطيط بأن تمزج بين الماضى والحاضر، واعتبرت مواقع التواصل الاجتماعى خلقت للتسلية والضحك ولكن يجب فى بعض الاحيان أن تستعملها لمصالحك الخاصة وهذا ما فعلته بتقديمها فلتر يوثق كل أرشيفها فى خطوة اعتبرتها لصالح فنها وتاريخها".