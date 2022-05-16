شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار عبد الفتاح يكشف الدول المشاركة بالدورة 9 من مهرجان الطبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان انتصار عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان الدولي الطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة، والذي من المفترض إقامته في الفترة من 21 حتى 28 مايو، عن أن الرئيس الشرفي للمهرجان هذا العام الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، كما كشف عن الفرق المشاركة في تلك الدورة وهي: "تونس" ضيف شرف، وإسبانيا، وبنجلاديش، أذربيجان، السودان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الهند، جنوب السودان، اليمن، إندونيسيا، باكستان، الأردن، الكونغو برازفيل، مصر".

وسيتم تكريم عدد من الفنانين خلال الدورة التاسعة من المهرجان وهم من الأردن الفنان عبده موسي صالح، ومن إسبانيا الفنان باكو دي لوسيا، ومن الهند الفنان ذاكر حسين، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش، أما أماكن المهرجان فهي قلعة صلاح الدين الأيوبي "بئر يوسف" ومسرح صحن القبة "قبة الغوري" وقصر الأمير طاز، وشارع المعز، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، وساحة الهناجر.

وكان قد قال الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان خلال المؤتمر أنا سعيد جداً بأن هذه الدورة من المهرجان بها أكبر كم من الدول المشاركة حوالي 43 فرقة متنوعة ، منهم من جاءوا خصيصاً للمشاركة في المهرجان او فرق موجودين في الجاليات في مصر ، وبالإضافة لفرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية والمستقلة من بور سعيد وسيناء والسويس والإسكندرية ، فهذا العام هناك زخم كبير، ومفاجأة الدورة التاسعة من المهرجان هي عودة مهرجان الطبول لشارع المعز ، وكل الفرق ستجتمع في اليوم الثاني من المهرجان في شارع المعز مرتدين زيهم الرسمي كي ترسل رسالة قوية من قلب القاهرة إلي العالم، ووقع الإختيار غلي دولة تونس لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان .