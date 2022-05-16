شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تستعيد ذكريات والدها بمناسبة عيد ميلاده بفيديوهات وصور أيام زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الفنانة إيمان العاصى، بذكرى ميلاد والدها الراحل، حيث نشرت صورًا له عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليه بكلمات مؤثرة تكشف مدى اشتياقها له، حيث كتبت: "كل سنة وأنت طيب يا كل قلبى يا روحى الغالية، عيد ميلادك يا حبيبى النهارده كنت بتحب نتجمع كلنا ونعمله بتبقى بتضحك زى الأطفال من قلبك أول ما نولع الشمع".

وأضافت إيمان العاصى، "يا ريتك موجود يا روحى وحشتنى أوى، وجود الأب فى حياة عياله أهم وأعظم نعمة فى الكون، مش قادره لسه استوعب أنك مشيت مش راجع تانى أبدًا.. بحبك أوى يا كاسر قلبى نصين، وكل سنة وأنت طيب يا نور العين والقلب ولا يوم من أيامك يا بابا".



ايمان العاصي تتذكر والدها في عيد ميلاده

يأتى هذا فيما سبق واحتفلت الفنانة ايمان العاصى، بعيد ميلاد شقيقها الصغير، حيث نشرت صورة من الاحتفال على حساب الانستجرام الخاص بها، وعلقت عليها، "أخويا وحبيبى وابنى كل سنة وأنت بخير وطيب ومفرح دايمآ بابا بيك يا يوسف بحبك جدآ انت هدية بابا ليا اللى معوضنى غيابه بحبك يا يوسف قوي..لقد وضعتك فى قلبى منذ أن ولدت.. أنت أفضل هدية حصلت عليها من أبي، أنا محظوظ جدًا لكونك أخى الأصغر".