شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور وميريام فارس تشاركان فى الانتخابات النيابية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كل من النجمة سيرين عبد النور، والنجمة ميريام فارس على المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية والإدلاء بصوتهما في الانتخابات، ونشرت سيرين صورة لها عبر حسابها على تويتر، بعد مشاركتها في الانتخابات، وكتبت: "صوتى واجب وطنى"



سيرين عبد النور



ميريام فارس

انطلقت أعمال الانتخابات النيابية اللبنانية في السابعة صباح اليوم الأحد، وفتحت لجان الاقتراع في جميع أنحاء لبنان أبوابها أمام الناخبين في أجواء من الهدوء وسط إجراءات أمنية مشددة تتخذها عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية).

ويحق لثلاثة ملايين و967 ألفا و507 مواطنا التصويت بالانتخابات اليوم بينهم مليونا و945 ألفا و120 ناخبا من الذكور فيما يبلغ عدد الناخبات الإناث 2 مليونين و22 ألفا و387 ناخبة.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى تضم 26 دائرة صغرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.

وتعد أعمال التصويت اليوم المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية التي بدأت أعمالها يوم السادس من مايو الجاري، بالمرحلة الأولى لتصويت المغتربين في 10 دول ثم المرحلة الثانية يوم 8 مايو من انتخابات المغتربين في 48 دولة بنسبة مشاركة للبنانيين في الخارج بلغت 63 %، ثم أجريت الخميس الماضي عملية تصويت الموظفين المكلفين بمهام انتخابية اليوم والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 84%.