شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تستعد للعمل على جزء ثانٍ من مسلسل Nine Perfect Strangers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مسلسل Nine Perfect Strangers سيتم العمل على جزء ثان منه خلال الفترة المقبلة ، وفقًا لـ Variety الذى أكد خلال تقرير له أن المسلسل التي تقوم ببطولته النجمة نيكول كيدمان بصدد بدء العمل على جزء جديد يذاع على منصة Hulu .



نيكول كيدمان فى مسلسل hulu

ولا يعد الجزء الثاني من مسلسل Nine Perfect Strangers العمل الوحيد التى تشارك فيه نيكول كيدمان خلال العام الجاري، إذ تعيش نشاطاً فنياً مكثفاً، وذلك بعدما طرحت منصة أبل مسلسلها الجديد Roar .

ويستند مسلسل Roar إلى القصص القصيرة للمؤلفة سيسيليا أهيرن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، حيث يدور حول تصور واضح ومؤثر ومرح أحيانًا لما يعنيه أن تكون امرأة اليوم، حيث يتميز المسلسل بمزيج فريد من الواقعية السحرية والسيناريوهات المحلية والمهنية المألوفة والعوالم المستقبلية التخيلية.

مسلسل Roar يتكون من 8 حلقات، تصل مدة كل حلقة إلى حوالى ساعة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".