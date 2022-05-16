شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من فيلم توم كروز Top Gun: Maverick.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحركة والإثارة المنتظر Top Gun: Maverick للنجم العالمي توم كروز، لقطات جديدة من العمل المنتظر عرضه في 26 مايو الجاري بجميع دور العرض السينمائي بعد عدة تأجيلات سببها تفشي جائحة كورونا.

الفيلم تدورأحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى، تولى المخرج الكبير يسرى نصر الله رئيسا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة 75 من المهرجان، والمقرر إقامتها يوم 17 من شهر مايو، وحتى يوم 28 من الشهر نفسه.

وكان مهرجان كان السينمائى قد كشف عن فيلم افتتاح دورته الـ75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدى بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلما عن الزومبى بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية، وهو الفيلم الذى يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهو من بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.