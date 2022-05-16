شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شرطة هوكينز فى Stranger Things يحمس الجماهير بأحداث الموسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد كبير من أبطال المسلسل الفانتازيا Stranger Things للعرض الخاص الأولي لترويج الموسم الرابع الجديد المقرر طرحه في 27 مايو الجاري، بعد أكثر من ثلاث سنوات من طرح الموسم الثالث الذى حقق نجاحات كبيرة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

ونقل تقرير نشرته صحيفة فاريتي، تصريحات من المنتج التنفيذي والمخرج شون ليفي، الذي أكد ان العرض الأول سيكون اليوم في بروكلين ومن ثم نيويورك، كما نقل التقرير تصريحات من النجم ديفيد هاربور، الذي يلعب شخصية جيم هوبر، رئيس شرطة هوكينز في أحداث المسلسل، قائلاً "الموسم الجديد سيشهد تواجد مخلوقات متوحشة جديدة".

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دورا رئيسيا في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتلعن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.

شاركت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال العلمي والإثارة Stranger Things، متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، بلقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد المقرر طرحه قريبًا عبر المنصة الامريكية نتفليكس.