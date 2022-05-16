شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحمادة مجدى يطرحان أغنية "ماي بيبي" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأسبوع المقبل، كل من مطرب المهرجانات عمر كمال والمطرب الشعبى حمادة مجدى كمال لطرح، مفاجأة فنية على اليوتيوب، وهى فيديو كليب لدويتو جديد يجمعهما لأول بعنوان "ماى بيبى"، بمشاركة الراقصة الاستعراضية أوكسانا، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج يونس.

حماده مجدى وعمر كمال، قاما بنشر برومو وبوستر الأغنية على حساباتهما الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعية، ونال البرومو العديد من التعليقات، ولفت البوستر انتباه الجميع، بعدما جمع الإثنين وهما يمسكان بفتاة حامل.





وقال حماده مجدي إنه متفائل بأغينته مع عمر كمال، لأنها مختلفة وجديدة، والجمهور تفاعل مع البوستر والبرومو الخاص بالأغنية، وأنه يتوقع نجاح كبير للأغنية رغم الانتقادات التي يتعرضان لها بسبب صورة البوستر.