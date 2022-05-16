شكرا لقرائتكم خبر عن "تونس" ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الفنان إنتصار عبد الفتاح: أنا سعيد جدًا بأن هذه الدورة من المهرجان بها أكبر كم من الدول المشاركة حوالي 43 فرقة متنوعة، منهم من جاءوا خصيصًا للمشاركة في المهرجان او فرق موجودين في الجاليات في مصر، وبالإضافة لفرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية والمستقلة من بور سعيد وسيناء والسويس والإسكندرية، فهذا العام هناك زخم كبير ، ومفاجأة الدورة التاسعة من المهرجان هي عودة مهرجان الطبول لشارع المعز ، وكل الفرق ستجتمع في اليوم الثاني من المهرجان في شارع المعز مرتدين زيهم الرسمي كي ترسل رسالة قوية من قلب القاهرة إلي العالم، ووقع الإختيار علي دولة تونس لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان.
يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان قد أقيمت في يونيو الماضي بمشاركة 30 فرقة من الدول المشاركة، بقطاعات وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة، وبمشاركة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وقطاع الإنتاج الثقافي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.