شكرا لقرائتكم خبر عن "تونس" ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 21 حتى 28 مايو ، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزارة السياحة والآثار، وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن الدورات السابقة من المهرجان وآراء الجمهور المتابعين له وكذلك بعض الآراء لضيوف المهرجان من كل الدول المشاركة.

وقال الفنان إنتصار عبد الفتاح: أنا سعيد جدًا بأن هذه الدورة من المهرجان بها أكبر كم من الدول المشاركة حوالي 43 فرقة متنوعة، منهم من جاءوا خصيصًا للمشاركة في المهرجان او فرق موجودين في الجاليات في مصر، وبالإضافة لفرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية والمستقلة من بور سعيد وسيناء والسويس والإسكندرية، فهذا العام هناك زخم كبير ، ومفاجأة الدورة التاسعة من المهرجان هي عودة مهرجان الطبول لشارع المعز ، وكل الفرق ستجتمع في اليوم الثاني من المهرجان في شارع المعز مرتدين زيهم الرسمي كي ترسل رسالة قوية من قلب القاهرة إلي العالم، ووقع الإختيار علي دولة تونس لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان.

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان قد أقيمت في يونيو الماضي بمشاركة 30 فرقة من الدول المشاركة، بقطاعات وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة، وبمشاركة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وقطاع الإنتاج الثقافي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.