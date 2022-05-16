شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تقدم "ملكة الليل" احتفالاً بـ20 عامًا على افتتاح مكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك السوبرانو أميرة سليم يوم الثلاثاء المقبل، في البرنامج الفني الذي وضعه المايسترو ناير ناجي - مدير أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفونى- للاحتفال بمرور 20 عامًا علي افتتاح مكتبة الإسكندرية، ويشاركها في تلك الاحتفالية عدد من الفنانين ذوي قيمة فنية عالية، لتقديم عدد من أعمال موزارت أيضًا منها "زواج فيجارو" و"كونشرتو البيانو" و"كارمن" وغيرها من المقطوعات، ووصلت أميرة للقاهرة من فرنسا مساء السبت لعمل بروفات علي الحفل بالمكتبة.

وتشارك أميرة في الإحتفالية بغناء مقطوعة "ملكة الليل" المقتطفة من أوبرا الناي السحري والتي تعد واحدة من أهم وأِشهر أعمال المؤلف النمساوي موزارت وستكون تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وقالت أميرة سليم: "فخورة باشتراكي في هذا الحفل الكبير بهذا المكان الذي يعد رمز تاريخي هام في تاريخ مصر ونافذة للثقافة والعلم والمعرفة والفكر بعد اعادة احياءه وافتتاحه في 2002، وسعيدة بدعوة الزميل العزيز المايسترو ناير ناجي لي للاشتراك في هذا الحفل المهم، حيث رحبت علي الفور عندما عرض علي الأمر، وتواصلنا للاتفاق علي احسن اختيار فني يليق بهذا الحدث التاريخي المهم، كما أشارك مع فنانين ذو قيمة فنية عالية مثل عازف البيانو العالمي رمزي يسي وعازفة الفيولينة الموهوبة مريم ابو زهرة، بالإضافة كورال مكتبة الإسكندرية وكورال اطفال مكتبة الاسكندرية، واوركسترا مكتبة الاسكندرية واوركسترا شباب االسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي".





وعلي الجانب الآخر أكد المايسترو ناير ناجي القائد الاساسي لأوركسترا مكتبة الاسكندرية أنه "عندما طلب مني وضع الاتجاه الفني العام لاحتفال مكتبة الاسكندرية بعيدها العشرين، كان اهم شيء بالنسبة لي أن يتناسب اختيار الفنانين المشاركين في هذه الاحتفالية الضخمة مع شخصية مكتبة الاسكندرية و رسالتها، فمكتبة الاسكندرية تحمل شخصية مصرية ولكنها في نفس الوقت عالمية ذات دور مؤثر وفعال في نقل الثقافة والفنون من جيل الي جيل".

وتابع ناير ناجى: "لذلك كان اختيار اميرة سليم هو الامثل، فهي سوبرانو مصرية ذات شهرة عالمية، تعمل بجدية منذ سنوات طويلة في نقل رسالة الثقافة والفنون في تخصصها وهو الغناء الاوبرالي في الداخل والخارج، يساعدها في ذلك ما حباها الله من موهبة فنية خاصة وإمكانيات صوتية نادرة، ثقلتها يوما فيوم بالعلم والمثابرة مما جعل رسالتها مؤثرة وفعالة وفخر لكل فنان وموسيقي مصري".

وتربط كل من السوبرانو أميرة سليم والمايسترو ناير ناجي علاقة فنية تعود لسنوات طويلة من التعاون، بدأت بأول حفل لها في القاهرة وكانت بمصاحبة المايسترو ناير ناجي علي البيانو، واستمر التعاون في حفلات مختلفة في مصر منها عروض بدار الاوبرا المصرية وحفلات الكريسماس السنوية، وأيضا خارج مصر في المغرب والجزائر وغيرها، كما لبت دعوة ناير في مارس من العام الماضي بمكتبة الإسكندرية لتقديم عمل للمؤلف الروسي جليير".