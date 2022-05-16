شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجان تحكيم الأفلام فى مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان أفلام السعودية في نسخته الثامنة، اعتبارًا من 2 حتى 9 يونيو2022م، وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتتضمن لجان التحكيم عددًا من الأكاديمين والفنانين الخليجيين والعرب والأجانب.

وكشف المهرجان عن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة ، حيث تضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة كلاً من، قتيبة الجنابي كرئيس للجنة، وهو سينمائي ومنتج عراقي مستقل، حائز على دكتوراه عن دراسة السينما في الوطن العربي، عمل كمخرج ومنتج وكمصور للأفلام التسجيلية في الأوبرا البريطانية. كما عمل كمدير تصوير لسبعة أفلام روائية طويلة، وأخرج وأنتج مجموعة من الأفلام القصيرة التي حازت على جوائز في مهرجانات عالمية.

عائشة كاي وهي ممثلة وكاتبة سعودية حائزة على درجة الماجستير في الكتابة، قامت بأدوار رئيسية ومساعدة في أفلام قصيرة ومسلسلات، وصولا إلى الدور الرئيسي للفلم الكندي الطويل "طريق الياسمين" عام 2020، الذي ترشحت عنه لثلاث جوائز، وانضمت إثره إلى نقابة الممثلين الكندية.

أحمد فوزي صالح وهو مخرج مصري، وكاتب محترف، ومشرف تطوير محتوى للقصص التلفزيونية المعدة للمنصات الرقمية، شارك فيلمه الوثائقي "جلد حي" في الكثير من المهرجانات الدولية، وفاز بعدة جوائز، كما حصد فيلمه الروائي الطويل "ورد مسموم" الذي عرض في مهرجان روتردام الدولي عام 2018، ومهرجان القاهرة السينمائي، 14 جائزة.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، يترأس اللجنة ، المخرج والمؤلف المغربي الأمريكي "حكيم بلعباس" الحاصر على درجة الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو، ألف وأخرج الكثير من الأعمال الخيالية والوثائقية، ومن أعماله "خيط الروح"، "أشلاء"، "عرق الشتا" و"ثقل الظل".

وتضم اللجنة كأعضاء كلاً من إلهام العلي: فنانة سعودية حائزة على بكالوريوس في إدارة الأعمال. درست المسرح وفنونه، وشاركت في العديد من المسلسلات، وحصلت على عدة جوائز في المسرح والأعمال التلفزيونية، كما شاركت في العديد من الأفلام القصيرة والطويلة خليجياً وعالمياً، كما أنها أدارت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أفلام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فانكوفر عام 2021، ونالت شهادات المشاركة في برنامجين إرشاديين للممثلين.

أيتن موتلو ساراي وهي مخرجة ومحاضرة سويسرية مختصة في علوم الثقافة والسينما، ومديرة مهرجان del aube في بازل، عرضت أعمالها في كبرى المهرجانات بما فيها مهرجان كان، وروتردام، ولوكارنو، وحصلت على الكثير من المنح الدولية في عالم السينما.