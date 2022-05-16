شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يدخل فى صراع مع أحمد زاهر بفيلم "فارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان حسين فهمى ضمن أحداث فيلم "فارس" شخصية رجل أعمال يدور صراع بينه وبين بطل العمل الفنان أحمد زاهر، ومن المقرر طرح العمل في السينمات الأربعاء المقبل.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصى، حسين فهمى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وعبر مؤخرًا الفنان أحمد زاهر عن سعادته بالنجاح الذى حققه برومو فيلم "فارس"، وذلك منذ طرحه عبر المنصات المختلفة تمهيدا لعرضه فى دور السينما 18 مايو الجارى، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يلقى العمل إعجاب الجمهور فور عرضه خاصة أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم والنجمات.

وقال زاهر فى تصريحاته أن الفيلم سوف يتم تقديمه للجمهور بداية من 18 مايو الجارى مشيرا إلى أن العمل "أكشن" يحمل كثير من الصراعات والقضايا التى يقدمها فى الفيلم بشخصية فارس، وهو عامل بنزينة ينتمى إلى طبقة اجتماعية فقيرة، يدخل فى العديد من الصراعات مع الفنان حسين فهمى الذى يجسد شخصية رجل أعمال ثرى لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس.