شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام موسم العيد تسجل مليونًا و830 ألف جنيه ليلة السبت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، أمس السبت – ليلة الويك أند – إيرادات بلغت مليون و830 ألف جنيه، موزعة على 3 أفلام استقبلتها دور العرض للمنافسة في الموسم، وهى "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، و"العنكبوت" بطولة أحمد السقا، و"زومبى" بطولة على ربيع، وجاءت تفاصيل إيرادات الأفلام كالتالى:

فيلم "واحد تانى" حقق مليون و108 آلاف جنيه أمس السبت، لتصل محصلة إيرادات الفيلم 41 مليون جنيه في 15 يوم عرض، متصدرًا شباك تذاكر الموسم، الفيلم بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أما فيلم "العنكبوت" فحصد أمس السبت إيرادات بلغت 514 الف جنيه ، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية وتكون محصلة إيراداته 25 مليون جنيه، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وحصد فيلم فيلم "زومبى" إيرادات بلغت 208 ألف جنيه أمس السبت، لتكون محصلة ما حققه الفيلم حتى الآن 14 مليون جنيه ، والفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ووليد أبو المجد وعدد آخر من الفنانين إصافة إلى ضيف الشرف عمرو عبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى.