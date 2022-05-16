شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمى يعلن مشاركته فى فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد عزمى، انضمامه إلى فريق عمل فيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

ونشر أحمد عزمى، صورة تجمعه مع النجم تامر حسنى و النجمة هنا الزاهد، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلاً: "بحمد الله وتوفيقه هنتقابل في فيلم بحبك مع النجم العالمي الخلوق تامر حسني، والنجمة المتألقة هنا الزاهد، وباقة من ألمع النجوم، بحبك.. عيد الأضحى المبارك، بجميع دور العرض، نسأل الله التوفيق".





فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وكان تامر حسنى قد أعلن عن الفيلم بنشر صور من الكواليس والتي جمعته بالنجمة هنا الزاهد وعلق:"دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعاً في ناس هتقراً اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثي للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً".

وأضاف تامر: "الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط اني أول من اكتشفها في بداية حياتها، وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة".