شاهد..إليسا بعد مشاركتها في الانتخابات: “أصوت ضد السلاح”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 8 دقائق

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، في التصويت بالانتخابات البرلمانية في بلادها التي أجريت اليوم.

وتوجهت الفنان إليسا إلى لجنتها الانتخابية في مسقط رأسها ببلدة دار الأحمر في محافظة بعلبك الهرمل، وسط حشد من محبيها.

وعقب الإدلاء بصوتها، اعتبرت إليسا أن الانتخابات البرلمانية ما هي إلا “معركة تغيير وإصلاح” حسب تعبيرها، مؤكدة أنها صوتت “ضد السلاح” على حد قولها.

وأضافت إليسا، في مقابلة مع فضائية “الحدث”: “أنا مع التغيير والدم الجديد بلبنان. لازم يكون في عدالة في التصويت. بدنا حق ديمقراطي ما فيهم يكسروه”.

ووجهت إليسا رسالة إلى اللبنانيين في نهاية حديثها، مفادها: “الزعيم يروح وييجي ولبنان اللي بيبقى”، وأردفت: “لازم يبقى عندهم انتماء ووطنية ويحبوا بلدهم، ويشوفوا مين عنده برنامج واضح ومو مشارك في الفساد، ويكون لبناني يشتغل للبنان، اللي برا يحبون بلدهم أكثر من الناس الموجودين هون”.

كما حرصت إليسا على تشجيع اللبنانيين للتصويت في الانتخابات، عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر”، فكتبت تغريدة مفادها: “يللي ما انتخب شو ناطر؟ مبسوط بالوضع متل ما هوي؟ منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟ ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟ ليش الاستسلام بهالطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟”.