الدوري الإيطالي.. ميلان يقترب خطوة نحو اللقب بثنائية فى أتالانتا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - حقق ميلان فوزا على ضيفه أتلانتا بهدفين مقابل لاشئ، ليقطع خطوة مهمة نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 2011 بعدما عزز تصدره بفارق خمس نقاط اليوم الأحد.

وبعد شوط أول بلا أهداف، هز رافائيل لياو الشباك بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 57، وأضاف المدافع تيو هرنانديز الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية بتسديدة أرضية قوية.

وأصبح رصيد ميلان 83 نقطة من 37 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يواجه كالياري اليوم أيضا. ويأتي أتلانتا في المركز الثامن.

وإذا فشل إنتر في الانتصار، سيضمن ميلان حصد لقب الدوري، وقبل خوض منافسات الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

وظهر التوتر على فريق المدرب ستيفانو بيولي في البداية، وفشل تقريبا في صناعة أي فرصة خطيرة في أول 45 دقيقة.

لكن الأداء تحسن كثيرا بعد الاستراحة، ونجح المتألق البرازيلي لياو في هز الشباك بعد مجهود فردي وانطلاقة سريعة نحو المرمى، ثم حسم هرنانديز الأمور ليشعل احتفالات المشجعين في سان سيرو.

وسيلعب ميلان في الجولة الأخيرة أمام ساسولو يوم الأحد المقبل.

وقال بيولي لمنصة (دازون) على الإنترنت “يجب أن أقول وداعا للمشجعين. هذا عام مثير للمشاعر. لم ينته بعد، ويجب أن نتحلى بالإصرار والهدوء”.

وأضاف “أشعر بالرضا التام، لأننا واجهنا فريقا قويا تسبب في الكثير من المشكلات بالنسبة لنا. أبلينا بلاء حسنا في الجانب الهجومي، ووجدنا الحلول”.

وتابع “أعيش العديد من الأسابيع العادية، لأني أرى سلوكا إيجابيا من لاعبي فريقي. لدينا خلفية مهمة مستمدة من عامين من العمل معا. جعلني اللاعبون أشعر بالفخر”.

وحقق ميلان اليوم فوزه الخامس على التوالي في الدوري، وعزز سجله إلى 15 مباراة متتالية دون خسارة في المسابقة.

وأرسل البديل جونيور ميسياس تمريرة طويلة إلى لياو الذي مهدها لنفسه ببراعة وانطلق نحو هز الشباك للمرة 11 في الدقيقة 56.

ولم يهدد أتلانتا، الذي لا يزال يأمل في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل، مرمى ميلان بشكل كبير.

وبذل هرنانديز مجهودا ضخما وشن وأحرز الهدف الذي قد يساعد في حسم اللقب، حيث استحوذ على الكرة في منتصف ملعبه قبل ربع ساعة من النهاية، وتوغل بسرعة واجتاز عدة منافسين قبل أن يطلق تسديدة أرضية قوية داخل الشباك.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم، ضمن نابولي احتلال المركز الثالث على حساب يوفنتوس بعد الفوز 3-صفر على جنوة.