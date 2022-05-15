للمرة السادسة.. ديوكوفيتش يحرز لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

حقق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا لقبه الأول في أكثر من ستة أشهر بعد انتصاره على ستيفانوس تيتيباس بنتيجة 6-صفر و7-6 في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد.

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مجموعة في طريقه نحو النهائي في روما، وحقق فوزه رقم ألف في بطولات المحترفين بتغلبه على كاسبر رود في الدور قبل النهائي ليضرب موعدا مع تيتيباس في إعادة لمواجهتهما في نهائي فرنسا المفتوحة حيث انتصر اللاعب الصربي.

وبدا الفوز السادس على التوالي لديوكوفيتش على منافسه اليوناني حتميا بعد الأداء المذهل الذي قدمه في المجموعة الأولى.

وهتفت الجماهير لتيتيباس في الشوط الرابع من المجموعة الثانية عندما ارتكب ديوكوفيتش خطأ سهلا ليمنح منافسه فرصتين لكسر الإرسال.

واستطاع تيتيباس كسر إرسال ديوكوفيتش ليتقدم 3-1 ثم حافظ على إرساله في الشوط التالي.

لكن ديوكوفيتش زاد من إيقاعه وفاز في خمسة من سبعة أشواط تالية لتمتد المجموعة إلى الشوط الفاصل الذي حسمه اللاعب الصربي ليحقق لقبه السادس في إيطاليا والأول منذ باريس للأساتذة في نوفمبر تشرين الثاني.

واستمتع اللاعب البالغ عمره 34 عاما بأسبوع مثالي حيث أصبح خامس لاعب في التاريخ يصل إلى ألف انتصار في بطولات المحترفين بعد جيمي كونورز وروجر فيدرر وإيفان ليندل ورفائيل نادال قبل انطلاق فرنسا المفتوحة الأحد المقبل.

وقال ديوكوفيتش “يمكنني القول إنني فاجأت نفسي. كانت لدي خطة لعب واضحة وكنت أعلم ما يجب أن أتوقعه، لذلك كنت أعلم ما يجب أن أفعله، لكنني لعبت مجموعة أولى مثالية.

“بعد ذلك، كانت الأمور أكثر تكافئا. في هذا المستوى، يمكن لنقطة واحدة أو نقطتين تغيير مجرى المباراة، ثم عاد (تيتيباس) وتقدم 4-1. كان يمكن أن تمتد المباراة بسهولة إلى المجموعة الثالثة لكنني تمكنت من العثور على الضربات المناسبة في الوقت المناسب للعودة”.

وتابع “كنت أحاول زيادة مستواي خلال الأسبوعين الماضيين وعرفت أن أفضل ما لدي على الملاعب الرملية يأتي عادة في روما، لذلك لا يوجد أفضل من دخول رولان جاروس (فرنسا المفتوحة) بلقب”.