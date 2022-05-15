للأسبوع الثاني.. دكتور سترينج 2 يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

واصل فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس) تصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 61 مليون دولار.

والفيلم، وهو الجزء الجديد من فيلم صدر عام 2016 عن جراح أعصاب تحول إلى ساحر، من بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي.

وجاءت إيرادات فيلمين آخرين مخيبة للآمال مع بداية عرضهما في أنحاء الولايات المتحدة في مطلع هذا الأسبوع.

ولم تتجاوز إيرادات النسخة الجديدة من فيلم (فايرستارتر) “مشعل النار” لستيفن كينج 3.8 مليون دولار، بينما لم يحقق فيلم الكوميديا (فاميلي كامب) “مخيم العائلة” سوى 1.4 مليون دولار. ولم تكن التكلفة الإنتاجية لأي من هذين الفيلمين باهظة.

فيلم دكتور سترينج 2

وحقق الفيلم، وهو الجزء الجديد من فيلم صدر عام 2016 عن جراح أعصاب تحول إلى ساحر، إيرادات ضخمة بلغت 185 مليون دولار في بداية عرضه.

الفيلم من بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي.

ويتناول قصة “الساحر الأعلى” الذي يجسّده كامبرباتش ويتنقّل بين مجموعة عوالم جديدة ملونة مقلقة وغريبة، بمساعدة المراهقة أمريكا تشافيز (تؤدي دورها سوتشيل جوميز).

ويتطرق الفيلم إلى استكشاف “العوالم الموازية” أو “مالتيفيرس”، وهو مفهوم روّجت له شرائط “مارفل” المصورة وينطلق من فكرة أنّ عدداً لا متناهياً من العوالم يتعايش مع عالمنا، ولكل منها قصة خاصة عن أبطال خارقين وأعدائهم ومخططاتهم.