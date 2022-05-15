بعد 7 سنوات.. ديبالا يرحل عن يوفنتوس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رسميًا رحيله عن” السيدة العجوز” بعد 7 سنوات قضاها في الفريق.

وقرر الأرجنتيني باولو ديبالا الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي كلاعب حر الصيف المقبل بعد فشل توصله لاتفاق مع النادي على تجديد عقده، ما يعني أن الأرجنتيني سيرحل مجانًا عن السيدة العجوز بنهاية عقده هذا الصيف.

ولعب ديبالا مع يوفنتوس 291 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، سجل خلالها 115 هدفًا، وصنع 48 وأحرز 12 بطولة خلال مسيرته مع الفريق.

وقال ديبالا، في بيان نشره على صفحته الشخصية على “تويتر”، إن مباراة الغد ضد لاتسيو ستكون الأخيرة له بقميص البيانكونيري، وذلك بعد 7 سنوات قضاها فى مدينة “تورينو” معقل السيدة العجوز.

وأضاف: “من الصعب العثور على الكلمات المناسبة لتحيتك، فهناك سنوات عديدة ومشاعر كثيرة متضمنة، أعتقدت أننا سنبقى سويًا حتى سنوات أكثر، لكن القدر يضعنا على مسارات مختلفة”.

وتابع: “لن أنسى أبدًا كل شيء جعلتني أجربه، كل مباراة وكل هدف، معك كبرت وتعلمت وعشت وحلمت، لقد مرت 7 سنوات من السحر و 12 كأسًا و 115 هدفًا لن يسلبها أحد منا مطلقا، شكرا لدعمك لي في الأوقات الصعبة”.

وأردف: “شكراً لأولئك الذين رافقونى على مر السنين، من الأول إلى الأخير، من المشجعين إلى الأشخاص الذين يعملون داخل النادي، الجميع المدربين وزملائي في الفريق، الموظفين والمدربين”، مشيرًا إلى أنه “كان ارتداء هذا القميص المهم مع شارة الكابتن من أعظم فخر في حياتي، وآمل أن أظهره لأولادي وأحفادي يومًا ما”.

وقال: “غدا ستكون آخر مباراة لي مع هذا القميص، من الصعب تخيل ذلك، لكنها ستكون آخر وداع لنا، لن يكون الأمر سهلاً، لكنني سأدخل الميدان بابتسامة ورأسي مرفوع، مع العلم أنني قدمت كل شيء من أجلك”.