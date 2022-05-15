جنات تكشف سرًا عن ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المغربية جنات خلال تصريحات صحافية أنها تحضر حالياً لألبوم غنائي جديد من المقرر أن يطر مع بداية العام المقبل، وذلك بعدما طرحت آخر ألبومتها “أنا في انتظارك” العام الماضي.

وقالت جنات إن ألبومها الجديد من إنتاجها الشخصي بعد تعاون طويل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مضيفة: “ألبومي الجديد من إنتاجي، وهو أمر اعتدت عليه طيلة مشواري الفني، حيث يكون أي تعاقد فني مع شركة إنتاج يكون ألبومي الذي يلي التعاقد من إنتاجي، ولذلك فضلت أن يكون أول ألبوم لي بعد انتهاء تعاقدي مع روتانا من إنتاجي الشخصي”، مؤكدة أن أنجح ألبوماتها الغنائية “حب جامد” كان من إنتاجها الشخصي.

وأكدت جنات أن علاقتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جيدة للغاية، وأنها شاركت معها في تسجيل دويتو غنائي مع الفنان السعودي طلال سلامة، بعنوان “يوم ميلادي”، ومن المقرر أن يرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو أول دويتو غنائي يجمعها بمطرب سعودي.

وكانت جنات قد طرحت مؤخرًا أغنية باللهجة الخليجية بعنوان “سيد الأحباب” بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وحققت الأغنية أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.